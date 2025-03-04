СБУ заочно предъявила обвинения Ивану Охлобыстину

Служба безопасности Украины (СБУ) решила заочно предъявить обвинения российскому актеру и сценаристу Ивану Охлобыстину, передает ТАСС.

Агентство ссылается на данные спецслужбы, которые размещены в Telegram-канале. Охлобыстина обвиняют по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины, о пропаганде войны и «глорификации» (прославлении) представителей ВС РФ.

Накануне СБУ также выдвинула обвинения против российского артиста Григория Лепса, который, по ее мнению, оказывает поддержку Вооруженным силам РФ. СБУ регулярно выдвигает обвинения против российских политических, военных, культурных и общественных деятелей.

В частности, ранее обвинения были выдвинуты против российского певца Шамана (настоящее имя — Ярослав Дронов). Кроме того, Владимир Зеленский регулярно подписывает указы о введении санкций против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с Россией.