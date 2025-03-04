Президент США Дональд Трамп выступит на совместном заседании двух палат конгресса во вторник вечером. Как ожидается, он произнесет речь, в которой изложит свои планы относительно будущего страны под названием "Возрождение американской мечты".

Американский лидер должен выступить перед всеми членами конгресса во вторник в 21 час по восточному времени (5 утра среды мск). Официально речь не носит традиционное и общепринятое название "О положении страны", поскольку Трамп находится у власти меньше года. Ежегодное обращение президента призвано продемонстрировать достижения и политику администрации США, однако новый глава государства сосредоточится на будущем. Президент Трамп работает в бешеном темпе, чтобы привести федеральное правительство в соответствие со своей политикой "Сделаем Америку снова великой" (MAGA). Глава Белого дома подписал более 200 исполнительных указов в свой первый день в должности - 20 января - и с тех пор не сбавлял темпа.

Чиновники Белого дома сообщили Fox News, что речь, озаглавленная "Возрождение американской мечты", будет включать четыре основных раздела: достижения Трампа внутри страны и за рубежом с момента инаугурации, действия администрации в области экономики, попытка убедить конгресс выделить дополнительное финансирование на безопасность границ, а также планы по установлению мира во всем мире.

Выступление Трампа "станет обязательным к просмотру телешоу", заявила телеканалу пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент Трамп добился за один месяц большего, чем любой президент за четыре года, и возрождение американской мечты идет полным ходом, - сказала Ливитт. - В обращении к конгрессу президент Трамп отдаст дань своему необычайно успешному первому месяцу на посту, а также изложит смелое, амбициозное и здравомыслящее видение будущего".

Представители Белого дома сообщили, что в начале выступления Трамп расскажет о "достижениях своей администрации как внутри страны, так и за рубежом за чрезвычайно успешный первый месяц пребывания у власти". Чиновники заявили: президент также расскажет, что сделала и продолжает делать его администрация, чтобы "исправить экономический беспорядок, созданный администрацией Байдена, и положить конец инфляции для всех американцев". Ожидается, что президент расскажет об инвестициях на более чем 1,7 триллиона долларов, сделанных с момента принятия им присяги и направленных на возрождение промышленности в Соединенных Штатах, включая увеличение выработки энергии, инвестиции в области искусственного интеллекта и многое другое.

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Также в своем обращении президент будет настаивать на том, чтобы конгресс принял решение о выделении дополнительных средств на обеспечение безопасности границ с целью финансирования депортаций и строительство стены вдоль южной границы США. Наконец, что касается внешней политики, ожидается, что президент Трамп в первую очередь изложит свои планы по прекращению конфликта на Украине. Он также сосредоточится на работе своей администрации по освобождению всех заложников из Газы.

В понедельник утром Трамп написал в своем аккаунте Truth Social: "Завтрашний вечер будет важным. Я расскажу все как есть!". В ответ на просьбу прокомментировать пост президента представитель Белого дома отметила, что Трамп "намерен говорить правду".