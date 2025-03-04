Король Британии выразил готовность оказать Украине поддержку

Король Великобритании Карл III подтвердил свою солидарность с Украиной, встретившись с Владимиром Зеленским в поместье Сандрингем. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники из королевского окружения.

Как пишет газета, Карл III «осознаёт свою глобальную ответственность» и стремится использовать свою уникальную роль для укрепления мира и стабильности.

«Его роль заключается в том, чтобы предлагать символические жесты, а не выражать публичные комментарии, но он готов действовать в рамках своих полномочий для поддержки мира», — заявил источник.

Ранее сообщалось, что рейтинг популярности короля Великобритании Карла III опустился до самого низкого уровня с момента начала его правления в сентябре 2022 года.