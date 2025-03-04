В МИД Франции раскритиковали остановку США военной помощи Украине

Решение президента США Дональда Трампа остановить поставки военной помощи Украине пагубно скажется на урегулировании конфликта с Россией.

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Об этом заявил министр-делегат по вопросам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад в эфире телеканала France 2.

«Решение приостановить поставки вооружения Украине укрепит мир или отдалит его? Оно отдалит его», — высказался представитель МИД Франции.

Аддад раскритиковал остановку военной помощи Украине и подчеркнул, что решение Вашингтона укрепит позиции России. По мнению дипломата, действия Белого дома отдаляют перспективу мирного урегулирования.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил приостановку помощи США Киеву. Он подчеркнул, что Москва приветствует любые усилия по урегулированию конфликта на Украине.