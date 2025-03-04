Вэнс ответил мемом на критику сенатора по поводу отношений США и РФ

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс через мем высмеял осуждение сенатором Крисом Мерфи попытки нынешней администрации наладить отношения с Россией. Об этом пишет The Hill.

Ранее сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи обвинил нынешнюю администрацию в «спланированной засаде» на Владимира Зеленского. Он также упрекнул президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей-Ди Вэнса в том, что они реализуют план по установлению в стране системы, где богатые будут «править и воровать у американского народа». Частью этого плана он назвал налаживание отношений с Россией.

В ответ Джей-Ди Вэнс опубликовал в соцсетях мем, широко используемый для высмеивания теорий заговора. Это кадр из ситкома «FX», на котором персонаж Чарли бурно жестикулирует, произнося речь перед доской с закрепленными на ней бумагами и нарисованными красными стрелками.

© соцсети

При этом Джей-Ди Вэнс никак не прокомментировал опубликованное им изображение.

Напомним, что визит Владимира Зеленского в Белый дом 28 февраля, в ходе которого планировалось подписание соглашения о редкоземельных металлах, обернулся скандалом.

Сделка была отменена из-за произошедшей между ним и Трампом перепалки в Овальном кабинете. Американский лидер обвинил Зеленского в «неуважении к Соединенным Штатам». Украинского политика настоятельно попросили уехать.