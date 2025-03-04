В Раде сделали заявление об Украине в НАТО

Депутат Рады Максим Бужанский в своем телеграм-канале призвал признать, что Украина никогда не сможет стать членом Североатлантического альянса, а также просить Соединенные Штаты ознакомить Киев с видением Вашингтона мирного урегулирования украинского конфликта.

«Мне кажется, что стоит успокоиться, и сделать следующие вещи. Принять то, что мы никогда не сможем вступить в НАТО. Принять то, что возврат к формату поставок вооружений, который существовал до вчерашнего дня, уже вряд ли возможен», - поделился своей точкой зрения нардеп.

По мнению Бужанского, необходимо вежливо попросить американских партнеров ознакомить Киев с пунктами и содержанием мирного плана США.

Кроме того, нужно готовить аргументированную позицию по пунктам мирного урегулирования конфликта на Украине, резюмировал парламентарий.

Во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что Вашингтон приостанавливают всю военную помощь Киеву, пока президент Соединенных Штатов не решит, что украинская сторона демонстрирует приверженность мирным переговорам.

Встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне 28 февраля. По информации телеканала Fox News, хозяин Белого дома "вышвырнул" Зеленского из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по недрам между США и Украиной было отменено.

Телеканал CBS News со ссылкой на сведения от высокопоставленных источников в окружении Трампа сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи бывшей советской республике. Подчеркивалось, что чиновники в Киеве после инцидента впали в отчаяние и добиваются от Вашингтона возвращения к обсуждению, но безрезультатно, так как Трамп общаться с Зеленским сейчас не хочет.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков в понедельник назвал перепалку Дональда Трампа и Владимира Зеленского беспрецедентным событием.

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