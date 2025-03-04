Италия приняла решение по отправке войск на Украину

Италия не будет отправлять войска на Украину в рамках европейского контингента, заявила в эфире телеканала Rai1 премьер-министр страны Джорджа Мелони. Она раскритиковала соответствующее предложение Великобритании и Франции и выразила сомнения в его эффективности.

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Мы заявили, что не будем отправлять итальянских солдат на Украину, — сказала она.

Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон выступает за отправку своих военных на Украину, а также готов выделить самолеты для контроля воздушного пространства. По его словам, во многом успех такой миссии будет зависеть от поддержки США.

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Канцлер Германии Олаф Шольц до этого заявил, что считает преждевременным вести разговоры о потенциальной отправке европейских военнослужащих на Украину. Позиция главы немецкого кабмина заключается в том, что сперва необходимо достичь мирного соглашения, а затем изучить дальнейшие возможные варианты.

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен считает, что отправка иностранных войск на территорию Украины может привести к конфликту в Европе. По его словам, европейские политики пытаются втянуть мир в «континентальную войну».