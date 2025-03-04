Лукашенко приказал найти в Белоруссии редкоземельные металлы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу по поиску в республике редкоземельных металлов и других ресурсов.

"Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальное: и химия, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром [природных ресурсов и охраны окружающей среды]", - заявил Лукашенко в ходе кадровых назначений в правительстве.

Как сообщает агентство БелТА, президент назвал недостаточно развитой в стране сферу геологоразведки, а тематика поиска редкоземельных металлов, по его мнению, выпадает из поля зрения отечественных специалистов. "Редкоземельные металлы выговаривает только [президент Дональд] Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других?" - заметил Лукашенко.

В связи с этим он поручил министру природных ресурсов и охраны окружающей среды заняться этим вопросом вместе с вице-премьером, курирующим сферу геологоразведки.