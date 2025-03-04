Американский журналист попросил отменить в США запрет российских СМИ

Американский журналист-расследователь Бен Свонн обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой снять санкции с RT и Sputnik, наложенные бывшим главой Белого дома Джо Байденом. Копию письма он опубликовал на своей странице в соцсети.

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В частности, Свонн указал, что решение Байдена наложить ограничения на российские информационные ресурсы основывалось на старой ложной информации о вмешательстве России в выборы США. Кроме того, по мнению американского журналиста, санкции в отношении российских СМИ нарушают конституционные права граждан.

«Мы просим вас снять все санкции против RT, Sputnik и «ТВ-Новости» (юрлицо телеканала RT. — Прим. ред.) и позволить публичному пространству оставаться свободным для всех голосов, всех журналистов и всех точек зрения», — говорится в обращении.

Свонн добавил, что из-за санкций журналисты потеряли работу и возможность делиться беспристрастным мнением с аудиторией более 800 млн человек по всему миру.

Под письмом подписались еще ряд журналистов, отмечает RT. На сайте российского СМИ также сообщается, что Свонн ранее руководил RT America. Он отвечал за новостное наполнение телеканала и вел свои шоу.