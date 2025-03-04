Маск выступил с требованием к Украине

Американский предприниматель и глава Департамента эффективности США Илон Маск потребовал от Украины «прекратить посылать своих людей на смерть».

Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Мой пост ниже был опубликован почти 2 года назад. Прекратите посылать людей на смерть. Хватит», — написал Илон Маск.

Так предприниматель прокомментировал своё сообщение от 7 июля 2023 года, в котором «осудил гибель военнослужащих в окопах».

Маск раскритиковал Зеленского

Ранее сын президента США Дональд Трамп — младший в соцсети X перепостил кадры с принудительной мобилизацией на Украине, назвав это «абсолютным злом».