Зеленский готов выполнить только одно из требований Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский готов выполнить одно из требований американского лидера Дональда Трампа — подписать соглашение по редкоземельным металлам, передает BBC. При этом извиняться за перепалку в Белом доме, произошедшую в 28 марта, он не намерен. Тогда стороны обсуждали сделку по редкоземельным металлам и не сошлись в вопросе урегулирования украинского кризиса.

Трамп настаивал, что Киев не должен давить на Вашингтон и диктовать ему свои условия, однако Зеленский продолжал попытки перебивать оппонента и экспрессивно высказываться в его адрес. В итоге политик покинул Белый дом раньше положенного времени.

Зеленскому предложили сделать козлом отпущения своего соратника

Тем временем издание Politico со ссылкой на анонимного сотрудника Белого дома пишет, что Трамп и его администрация пытаются подтолкнуть Зеленского к смягчению риторики ради завершения конфликта на Украине. По его словам, в Вашингтоне все еще верят в возможность мирного урегулирования кризиса.