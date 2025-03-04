Кулеба призвал осознавать новую реальность

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости осознавать новую реальность, которая заключается в том, что США и Россия находятся в согласии. Об этом он сообщил в интервью гонконгской газете South China Morning Post.

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По его словам, после перепалки президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Белом доме все увидели, что США больше не считают себя союзником Украины и Европы. Кулеба добавил, что не удивлен этому, но его удивляет, насколько быстро этот факт был раскрыт и официально оформлен. Он добавил, что новая реальность заключается в том, что США находятся в согласии с Россией, независимо от того, идет ли речь об Украине или о Европе