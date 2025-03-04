Джей Ди Вэнс заявил о работе вместе с Россией над мирным договором по Украине

США работают вместе с Россией над деталями мирного договора по урегулированию конфликта на Украине.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News на YouTube.

«Есть детали, которые действительно важны, над которыми мы уже работаем с русскими», — подчеркнул политик.

Вэнс прокомментировал перспективы урегулирования конфликта на Украине после перепалки президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. По его словам, Вашингтон пытается посадить за стол переговоров Украину и Россию, однако украинское руководство показало свою неспособность к компромиссам.