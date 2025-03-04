Маск предложил Зеленскому «амнистию», но с одним условием
Миллиардер Илон Маск предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому «амнистию» и уход с поста главы страны в обмен на прекращение боевых действий.
Заявление было опубликовано в социальной сети Х.
— Правда. Как бы это ни было неприятно, Зеленскому следует предложить своего рода амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии на Украине, — написал Маск.
Ранее американский предприниматель выразил недовольство по поводу того, что лидеры Евросоюза (ЕС) и Владимир Зеленский проводят роскошные ужины, несмотря на продолжающиеся потери на фронте.
28 февраля в Белом доме случилась перепалка. На встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом украинский президент Зеленский выступил против прекращения конфликта и перемирия с Москвой. Он заявил, что «только прекращение огня» с Россией «не сработает». В конце концов разговор между Трампом и Зеленским перерос в словесную перепалку. Впоследствии украинский президент досрочно покинул Белый дом.
Маск также написал, что поведение Владимира Зеленского во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме отвратило от него американских граждан.