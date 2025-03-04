Маск предложил Зеленскому «‎амнистию», но с одним условием

Миллиардер Илон Маск предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому «амнистию» и уход с поста главы страны в обмен на прекращение боевых действий.

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Заявление было опубликовано в социальной сети Х.

— Правда. Как бы это ни было неприятно, Зеленскому следует предложить своего рода амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии на Украине, — написал Маск.

Ранее американский предприниматель выразил недовольство по поводу того, что лидеры Евросоюза (ЕС) и Владимир Зеленский проводят роскошные ужины, несмотря на продолжающиеся потери на фронте.

28 февраля в Белом доме случилась перепалка. На встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом украинский президент Зеленский выступил против прекращения конфликта и перемирия с Москвой. Он заявил, что «только прекращение огня» с Россией «не сработает». В конце концов разговор между Трампом и Зеленским перерос в словесную перепалку. Впоследствии украинский президент досрочно покинул Белый дом.

Маск также написал, что поведение Владимира Зеленского во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме отвратило от него американских граждан.