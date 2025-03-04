Стало известно, когда США прекратили поставки военной помощи Украине

Военная помощь Украине от США была поставлена на паузу сегодня в районе 4.30 мск. Об этом пишет РИА Новости.

Время прекращения американской военной помощи Киеву назвал осведомленный источник агентства Reuters.

«Поставки на Украину были прекращены около 3.30 утра (4.30 мск)», - пояснил он.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине. При этом были остановлены поставки и американского оружия, уже находящегося в транзитных зонах на территории Европы.

По данным СМИ, в Белом доме отметили, что военная помощь Украине будет приостановлена до тех пор, пока Киев «не продемонстрирует приверженность переговорам о мире». А вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил, что Вашингтон не может вечно финансировать военные действия на Украине.