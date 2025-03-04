ЕС приостанавливает разработку нового пакета помощи Киеву

Главы государств-членов Евросоюза приняли решение приостановить разработку нового пакета военной помощи Киеву в размере 20 млрд евро, который предложила ранее представитель евродипломатии Кая Каллас, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

Это решение было принято из-за возражений, высказанных Венгрией, отмечает издание. Оно ссылается на проект документа Совета ЕС. В материале говорится, что в тексте, который был направлен на рассмотрение представителям стран Европейского союза, больше не упоминается о новых поставках военной помощи Украине. Это изменение произошло после того, как Венгрия заблокировала предыдущую версию документа на недавнем совещании представителей государств сообщества.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт не одобряет инициативу «провоенных европейских лидеров» предоставить Украине финансовую помощь в размере 20 миллиардов евро в обмен на отказ от мирного урегулирования конфликта. Он также подчеркивал, что Венгрия не поддерживает любые инициативы, которые могут помешать российско-американскому диалогу.

Напомним, что у Зеленского и президента США Дональда Трампа ранее произошла перепалка во время переговоров в Белом доме. Во время встречи Зеленский указал на нежелание идти на уступки в переговорах с российской стороной. Трамп в свою очередь сообщил, что Зеленский оказался в сложной ситуации и не имеет преимуществ в переговорах. Также Трамп обвинил его в провоцировании конфликта и неуважении к США.