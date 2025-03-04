Обзор иноСМИ: «черный сценарий для Киева» и проигрыш Европы «на собственном заднем дворе»

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«Перестаньте обвинять Америку - Европа проиграла»

После краха переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского европейские лидеры начали спешно делать заявления в поддержку украинских властей. Но что бы европейцы ни говорили о «поддержке Украины до самого конца», их истинные намерения очевидны, пишет автор National Review Майкл Брендан Догерти. По его мнению, в Европе не считают уничтожение Украины непосредственной угрозой своей безопасности. Европейцы, как и США, ужесточают условия для Киева в плане оказания помощи.

В своей речи 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц обещал совершить исторический поворот и предоставить Украине масштабную помощь. Однако в арсеналах страны нашлись лишь «совершенно непригодные» танки Puma и небольшое количество танков Leopard, после чего Берлин начал искать оправдания, чтобы не отправлять и эту мелочь. Догерти отметил, что Европа не создала военную экономику, которая могла бы сравниться с российским производством оружия. По мнению автора статьи, европейцы изо всех сил стараются не замечать того, что стало очевидным - Европа проиграла в конфликте на Украине. Догерти считает, что в ближайшие недели будет развернута настоящая политическая кампания, чтобы обвинить Трампа и Америку в провале на Украине. Однако в действительности Европа не смогла «собраться и утвердить свою волю на своем собственном заднем дворе», заключил автор статьи.

«Шольц превратился в хромую утку»

На прошедших выходных европейские лидеры экстренно собрались в Лондоне, чтобы продемонстрировать широкую поддержку Украины на фоне конфликта Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. По итогам встречи президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер предложили объявить на Украине «перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры».

Как отмечает Bild, Макрон и Стармер взяли на себя политическое руководство Европой, а уходящий канцлер Германии Олаф Шольц играл на саммите лишь вспомогательную роль. В ходе кризисных переговоров стало ясно, что за рубежом Германию воспринимают как страну без лидера, а Шольца считают хромой уткой, подчеркивается в статье. В международной политике термин «хромая утка» используется для описания деятеля, который все еще находится у власти, но вскоре покинет свой пост, поэтому больше не участвует в принятии важных решений. Будущий канцлер Фридрих Мерц активизирует свою внешнюю политику - он уже провел встречу с Макроном. Однако Мерцу предстоит сформировать правящую коалицию и лишь после этого он сможет взять на себя руководящую роль в Европе.

В Нидерландах нашли украденный 50 лет назад шедевр

Благодаря усилиям журнала об антиквариате и детектива, специализирующегося на произведениях искусства, был найден украденный в 1974 году фламандский шедевр - картина Питера Брейгеля-младшего, пишет The Guardian. Произведение обнаружили в экспозиции провинциального нидерландского музея. Картина, изображающая крестьянку, предположительно, была украдена из польского музея агентами секретных служб.

Работа XVII века висела на стене Национального музея в Гданьске, когда 24 апреля 1974 года уборщица сбила ее со стены, рама сломалась, и стало ясно, что картину подменили фотографией. Эскиз фламандского художника Антониса ван Дейка под названием «Распятие» из этого же музея также был заменен копией. Эти две работы были в списке «самых разыскиваемых» в Польше, пока в прошлом году голландский журнал об искусстве и антиквариате Vind (Find) не написал о новой выставке в музее Гауды - крестьянка Брейгеля была предоставлена для этой выставки частным коллекционером. Vind связался с детективом Артуром Брандом и тот установил, что речь действительно идет об украденной картине.

«Арабские страны не могут договориться о будущем ХАМАС»

Нестабильный режим прекращения огня в секторе Газа и предложение Дональда Трампа переселить палестинцев подтолкнули арабских лидеров к разработке плана будущего Газы - стратегии, которая позволит палестинцам остаться дома, а также оттеснит ХАМАС и предоставит группе технократов полномочия по надзору за восстановлением региона. Как рассказала газета The Washington Post, региональные тяжеловесы во главе с Египтом спешат завершить разработку предложения перед внеочередным саммитом Лиги арабских государств, который пройдет 4 марта в Каире.

План арабских стран призван предложить альтернативу идеям Трампа. В ходе разработки этого плана арабским лидерам пришлось иметь дело с вопросом, который они давно откладывали: что делать с ХАМАС. По данным газеты, один из главных посредников в переговорах по Газе - Египет - считает невозможным полное исключение ХАМАС из политической жизни Газы. В Каире уверены, что движение необходимо разоружить и ослабить его влияние, но разрешить ему политическую деятельность. С этой идеей согласны Саудовская Аравия и Катар, но ОАЭ категорически против, а без их финансового участия в плане восстановление Газы было бы затруднительным.

Генерал предупредил о «совершенно черном» сценарии для Украины

Перепалка между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме ошеломила комментаторов по всему миру. Отголоски их конфликта широко обсуждаются, и аналитики задаются вопросом, какое будущее теперь может ждать Украину. Бывший глава Бюро национальной безопасности Польши, генерал Станислав Козей в интервью изданию Fakt обрисовал три возможных сценария. «Совершенно черный» для Киева сценарий, по мнению Козея, - это полное сближение и сотрудничество между США и Россией, или «Ялта-2».

В рамках «Ялты-2» может произойти раздел влияния в Европе и Россия получит практически ту же зону влияния, которую Иосиф Сталин получил по итогам переговоров в Ялте в 1945 году, считает Козей. Еще один сценарий предполагает, что США быстро прекратят военную поддержку Киева, а Европе не удастся заменить эту помощь за короткий срок, но и серьезного сближения США с Россией не будет. Третий сценарий подразумевает длительную подготовку к переговорам, в ходе которой будет сохраняться некоторая американская поддержка Украины. Этот сценарий генерал назвал лучшим для Европы - он позволил бы европейцам выиграть время.