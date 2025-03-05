СМИ сообщили, как президент Аргентины унизил Зеленского

Президент Аргентины Хавьер Милей удалил все совместные фотографии с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в социальной сети Х после перепалки последнего с главой Белого дома Дональдом Трампом.

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Об этом говорится в статье аргентинского издания RTN, выдержки из которого приводит РИА Новости.

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Авторы публикации, в частности, обратили внимание на тот факт, что Милей, решив полностью придерживаться стратегии Трампа, удалил все свои фотографии с Зеленским в своём аккаунте в социальной сети Х.

«Произошедшая в Овальном кабинете ссора вызвала «землетрясение в МИД Аргентины», а дипломаты оказались сбиты с толку», – резюмирует RTN.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», Милей подарил американскому предпринимателю и советнику Трампа Илону Маску бензопилу.