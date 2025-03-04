В Европе предложили Зеленскому унижаться перед Трампом

Европейские политики допускают, что Владимиру Зеленскому придется унижаться перед Дональдом Трампом, чтобы восстановить отношения с президентом США. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

По данным источников издания, Великобритания и Франция в частном порядке призывают Зеленского помириться с президентом США.

«Европейские союзники считают, что Зеленскому, возможно, придется унижаться перед Трампом, поскольку простого извинения вряд ли будет достаточно», - пояснил один из них.

При этом в Европе испытывают «осторожный оптимизм» и надеются на быстрое восстановление отношений Зеленского и Трампа.

Напомним, что 28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания соглашения о редкоземельных металлах. Однако сделка была отменена после произошедшей между ним и Трампом перепалки в Овальном кабинете. В частности, американский лидер обвинил Зеленского в «неуважении к Соединенным Штатам», а также заявил, что тот «не готов к мирному соглашению». В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом.

После чего в Вашингтоне объявили о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока Киев не продемонстрирует приверженность переговорам о мире. При этом после скандала в Белом доме Зеленского поддержали многие европейские лидеры. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Зеленского быть «сильным, смелым и бесстрашным», подчеркнув, что он «никогда не будет одиноким».