В Германии хотят создать группу по борьбе с санкциями против третьих стран

Собрание профильных комитетов «Альтернативы для Германии» обратилось к руководству партии и ее сторонникам с просьбой присоединиться к резолюции против санкций, сообщается на сайте партии.

Партия настаивает на обеспечении независимости Германии в реализации экономической политики от Брюсселя и непринятии любых санкций в соответствии с принципами свободной торговли.

Представители «АдГ» заявили, что экономические санкции против России, Китая и Ирана наносят вред экономике Германии.

Партия намерена создать рабочую группу «Санкции!», которая будет займется вопросами внешней, экономической и социальной политики, а также разработает стратегии по борьбе с ограничениями, которые не идут на пользу Германии.