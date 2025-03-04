Папа Римский переведен на ИВЛ после двух эпизодов дыхательной недостаточности

Папа Римский Франциск смог перенести два эпизода острой дыхательной недостаточности — в результате этого теперь он на искусственной вентиляции легких. Информацию об этом сообщила служба печати Святого престола.

При этом, сам понтифик все еще находится в сознании. Он не теряет ориентацию в пространстве. Однако врачи не спешат давать положительные прогнозы по поводу его состояния.

— У папы зафиксировано два эпизода острой дыхательной недостаточности, вызванных значительным скоплением эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом, — говорится в сообщении.

Папа Римский слег с болезнью еще в январе этого года. Его состояние продолжало ухудшаться, поэтому в феврале его госпитализировали. Сама болезнь приобрела хроническую форму. Во время просмотра результатов тестов у понтифика обнаружили осложнение, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 88-летний Папа Римский Франциск попал в больницу для лечения бронхита. Позже Ватикан сообщил об ухудшении состояния понтифика: его болезнь прогрессировала и демонстрировала «сложную клиническую картину».