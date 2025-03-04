На Украине Зеленскому посоветовали извиниться перед Трампом

Приостановка военной помощи Украине со стороны США является катастрофой, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Законодатель опубликовал пост с соответствующим содержанием в своем Telegram-канале.

Как он отметил, сейчас украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и его команде надо «не посыпать голову пеплом», а работать. В частности, им следует наладить отношения с Вашингтоном.

«Решить вопрос с администрацией [президента США Дональда] Трампа: хочет извинений — извиниться», — написал парламентарий.

По мнению Гончаренко, в подобной ситуации украинское руководство должно «выключить эмоции» и начать прислушиваться к здравому смыслу. Депутат подчеркнул, что Киев полностью зависит от поддержки Вашингтона. В связи с этим ему надо «играть вместе с Трампом», а не против него.

Раскрыто условие возобновления американской военной помощи Украине

В то же время законодатель призвал разработать «план выживания» без помощи США, в котором будут прописаны конкретные меры по достижению этой цели.

«Ситуация еще не потеряна. Мы еще можем выйти из нее не с такими большими потерями, как кажется», — добавил он.

Парламентарий уточнил, что для этого Зеленскому придется перестать бороться за свой политический рейтинг.

3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине. Эту информацию подтвердили в Белом доме, объяснив свое решение необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта.

До этого президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что его американский коллега начал получать объективные сведения о ситуации на Украине. Как сказал глава государства, эта информация изменила подход хозяина Белого дома к урегулированию кризиса.