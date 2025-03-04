Раскрыта сумма поставленной на паузу военной помощи США Украине

США приостановили выделение Украине оружия и боеприпасов на сумму более одного миллиарда долларов. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников.

Уточняется, что речь идет о вооружении, находящемся как в процессе поставки, так и на стадии заказа. Соответствующее решение было принято после серии встреч в Белом доме 3 марта между президентом США Дональдом Трампом и его старшими советниками по национальной безопасности.

Приказ будет действовать, пока Трамп не решит, что Киев продемонстрировал добросовестную приверженность мирным переговорам с Москвой.

Раскрыто условие возобновления американской военной помощи Украине

Ранее в Белом доме объявили, что США приостанавливают всю военную помощь Украине. В американской администрации пояснили, что поставки не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность переговорам о мире.