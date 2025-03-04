Вэнс заявил о лицемерии лидеров Европы

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News, которое вышло в эфир в понедельник вечером, сказал, что европейские союзники демонстрируют лицемерие, публично поддерживая Украину, но "за кулисами", в том числе в общении с представителями американского руководства, говорят о мире.

"Самое безумное в данной ситуации заключается в том, что иногда руководители европейских государств на публике раздувают грудь и заявляют: "Мы с президентом Зеленским на ближайшие 10 лет". А затем в частном порядке берут трубку и говорят: "Это не может продолжаться вечно. Он должен сесть за стол переговоров", - рассказал о лицемерии некоторых европейских лидеров вице-президент США, не упомянув их имен.

По его словам, европейские союзники делают Украине медвежью услугу, не оказывая давления на Зеленского, чтобы тот нашел мирное решение по выходу из конфликта.

"Многие наши европейские друзья раздувают конфликт, - сказал Вэнс. - Они говорят (Зеленскому), вы знаете, вы борец за свободу. Вам нужно продолжать бороться вечно. Ну, вечно воевать с чем? На чьи деньги, на чьи боеприпасы и на чьи жизни?". "Мне на самом деле все равно, что говорит президент Зеленский обо мне или о ком-либо еще. Но он продемонстрировал явное нежелание участвовать в мирном процессе, который президент Трамп назвал политикой американского народа", - добавил Вэнс.

Высокопоставленный представитель администрации Трампа сообщил в понедельник днем, что Соединенные Штаты временно приостанавливают всю военную помощь Украине до тех пор, пока американский президент не определит, что украинское руководство продемонстрируют приверженность добросовестным мирным переговорам. Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц со своей стороны заявил, что позиция Зеленского во время переговоров в Овальном кабинете в пятницу "повисла в воздухе", и поставил под сомнение вопрос о том, сможет ли администрация США иметь с ним дело в будущем.

"Готов ли он, лично, политически, подтолкнуть свою страну к прекращению боевых действий? - заявил Уолц в программе "Американские новости" на канале Fox News. - И может ли он пойти и пойдет ли на необходимые компромиссы?".

Другие высокопоставленные союзники Трампа, в том числе спикер палаты представителей Майк Джонсон и сенатор Линдси Грэм, предположили, что отношения между Трампом и Зеленским становятся невыносимыми.