«Радиостанция Судного дня» резко активизировалась

В феврале 2025 года «Радиостанция Судного дня» УВБ-76 неожиданно начала проявлять большую активность. Об этом сообщили в Telegram-канале «УВБ-76 логи», который следит за ее деятельностью.

© Вечерняя Москва

Всего за месяц радиостанция вышла в эфир около 46 раз. При этом самое большое количество сообщений пришлось на 12 февраля — около 25.

Последний раз она выходила в эфир 3 марта, говорится в посте.

29 февраля свою активность также проявили Часы Судного дня. Они стали на одну секунду ближе к полуночи. Председатель совета науки и безопасности «Бюллетеня ученых-атомщиков» Дэниел Холтс считает, что каждый перевод часов ближе к полуночи демонстрирует крайнюю опасность, а также предупреждение.

Перевод часов прокомментировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что это отражает напряженность в мире.

«Радиостанция Судного дня» неожиданно активизировалась

Также в записях знаменитого физика Исаака Ньютона за 1704 год ученые нашли предсказание конца света: он может наступить в 2060 году. «Вечерняя Москва» вспомнила другие пророчества про апокалипсис.