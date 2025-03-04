Пока вы спали: решение Трампа по военной помощи Киеву и новая должность Залужного

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Трамп приостановил всю военную помощь Киеву

Президент США Дональд Трамп принял решение временно прекратить оказание военной помощи Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

По словам неназванного высокопоставленного чиновника, вооружения, еще не доставленные через границу Украины, не будут получены Киевом.

Это решение было принято американским президентом спустя несколько дней после перепалки с Владимиром Зеленским.

В Верховной Раде призвали начать процедуру импичмента Зеленского

Депутат Верховной Рады Дубинский заявил о необходимости инициировать процедуру импичмента президента Украины Владимира Зеленского, сообщает "Лента.ру".

По его мнению, основанием для этого являются провальные переговоры в Белом доме. Кроме того, как отметил Дубинский, Зеленский узурпировал власть в стране и ведет разрушительную внешнюю политику.

В Одессе произошли взрывы

В Одессе вновь прогремели взрывы, передает ТАСС со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова.

В связи с этим в Одесской области объявлен режим воздушной тревоги.

Информация о взрывах поступала минимум дважды, начиная с вечера понедельника.

Китай анонсировал ответные меры против США

КНР намерена принять контрмеры в ответ на повышение Вашингтоном пошлин на китайские товары, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минкоммерции страны.

Китай напомнил о том, что подобные действия США прямо нарушают международное право, а именно — правила Всемирной торговой организации.

Ранее Дональд Трамп объявил о введении 20% пошлин на китайский импорт.

Зеленский назначил Залужного на новую должность

Владимир Зеленский назначил посла в Великобритании Валерия Залужного на должность постоянного представителя Украины при Международной морской организации, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на указ президента.

В документе говорится о том, что теперь Залужный будет занимать две должности одновременно.

Ранее он пообещал продолжить военный конфликт с Россией.