«Должен просить прощения». Журналист оценил прекращение военной помощи Киеву

После приостановки поставок военной помощи Украине со стороны США Владимир Зеленский должен вернуться в Белый дом и извиниться перед американским лидером. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.

«Теперь [Владимир Зеленский] должен приползти обратно к президенту США и просить прощения», – написал публицист.

Недавно стало известно, что США временно прекратили все поставки военной помощи Украине. Это решение будет действовать до тех пор, пока американская администрация не получит уверенность в том, что Украина готова к мирным переговорам.

В Германии отреагировали на приостановку американской помощи Киеву

Ранее в Верховной Раде Украины обсуждался вопрос о необходимости немедленного импичмента Зеленского.