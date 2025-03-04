В Белом доме рассказали о попытках Трампа быть любезным с Зеленским

Президент США Дональд Трамп первые полчаса встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским старался быть дипломатичным, несмотря на «уколы» в свой адрес. Об этом заявил в интервью Fox News вице-президент Джей Ди Вэнс.

© Lenta.ru

«Первые 25-30 минут он старался... быть любезным и добрым к Зеленскому, даже когда Зеленский делал своего рода уколы в его адрес, даже когда Зеленский говорил вещи, которые я считал неправдой», — сказал он.

По словам Вэнса, своим поведением президент Украины показал явное нежелание участвовать в мирном процессе.

Белый дом объявил о приостановке Украине всей военной помощи

Ранее США потребовали от Зеленского публичных извинений на камеру ради заключения сделки по редкоземельным металлам. В свою очередь, Зеленский отметил, что не намерен извиняться, поскольку «не уверен, что сделал что-то плохое».

Встреча Зеленского и Трампа состоялась 28 февраля в Вашингтоне. Общение политиков было напряженным. В результате украинский лидер покинул Белый дом раньше запланированного.