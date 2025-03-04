Профессор международной политики Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала в беседе с телеканалом ZDF заявил, что если киевский режим останется без военной помощи Соединенных Штатов Америки, то запасов оружия вооруженных сил Украины хватит максимум на полгода.

Он уточнил, что после этого бойцам ВСУ станет еще сложнее сдерживать наступление российских военных.

«С оружием, которое обещал бывший президент США Джо Байден, Украина сможет продержаться еще полгода», - отметил Масала.

Белый дом объявил о приостановке Украине всей военной помощи

По его словам, несмотря на все попытки европейских стран заручиться одобрением США в вопросе поддержки Киева, в настоящий момент существуют большие опасения по поводу того, будет ли Вашингтон действовать так, как этого ожидает Европа.