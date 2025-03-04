В Германии забили тревогу из-за приостановки американской помощи Киеву

Профессор международной политики Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала в беседе с телеканалом ZDF заявил, что если киевский режим останется без военной помощи Соединенных Штатов Америки, то запасов оружия вооруженных сил Украины хватит максимум на полгода.

В Германии отреагировали на приостановку американской помощи Киеву
© РИА Новости . Константин Михальчевский

Он уточнил, что после этого бойцам ВСУ станет еще сложнее сдерживать наступление российских военных.

«С оружием, которое обещал бывший президент США Джо Байден, Украина сможет продержаться еще полгода», - отметил Масала.

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По его словам, несмотря на все попытки европейских стран заручиться одобрением США в вопросе поддержки Киева, в настоящий момент существуют большие опасения по поводу того, будет ли Вашингтон действовать так, как этого ожидает Европа.

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