Президент США Дональд Трамп не стал отменять решение о приостановке военной помощи Киеву после слов Владимира Зеленского о готовности к переговорам по Украине. Об этом пишет газета The New York Times.

Трамп во время выступления перед обеими палатами Конгресса сообщил, что получил от Зеленского послание о готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. Зеленский указал, что готов в любое время подписать с США сделку по добыче украинских полезных ископаемых. В Вашингтоне связывали готовность Киева к переговорам с возможностью возобновления поставок оружия.

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Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине спустя несколько дней после перепалки с Зеленским в Белом доме 28 февраля. Решение американского лидера вступило в силу утром 4 марта.