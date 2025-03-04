Франция угрожает России конфискацией активов в случае срыва перемирия

Франция вышла с инициативой к европейским партнерам о возможности изъятия замороженных активов Российской Федерации в случае нарушения Москвой режима прекращения огня на территории Украины, если таковой будет установлен. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на собственные источники.

Франция пригрозила России конфискацией активов
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Согласно информации издания, Париж намерен использовать перспективу конфискации российских активов в качестве гарантии безопасности для украинского правительства. FT отмечает, что данное предложение было встречено с энтузиазмом со стороны союзников Франции в Европе, однако до окончательного согласования позициие далеко. Европейские государства стремятся использовать заблокированные активы как инструмент давления на Россию, передает «ТАСС».

В феврале 2025 года президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне, подчеркнул, что конфискация замороженных российских активов противоречила бы нормам международного права, которые необходимо соблюдать. В начале марта текущего года премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая в Палате общин, отметил сложность вопроса использования заблокированных российских активов, но заверил, что Лондон продолжит работу над созданием соответствующей правовой базы.

После начала специальной военной операции Евросоюз, Канада, Соединенные Штаты и Япония заморозили российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов. Значительная часть этих средств находится в Европе, включая международную площадку Euroclear в Бельгии, где хранится 210 миллиардов долларов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Москва незамедлительно примет ответные меры в случае конфискации российских активов западными странами.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск признался, что у ЕС нет «энтузиазма» воровать российские активы ради Киева. 

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