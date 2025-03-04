Франция пригрозила России конфискацией активов

Франция вышла с инициативой к европейским партнерам о возможности изъятия замороженных активов Российской Федерации в случае нарушения Москвой режима прекращения огня на территории Украины, если таковой будет установлен. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на собственные источники.

Согласно информации издания, Париж намерен использовать перспективу конфискации российских активов в качестве гарантии безопасности для украинского правительства. FT отмечает, что данное предложение было встречено с энтузиазмом со стороны союзников Франции в Европе, однако до окончательного согласования позициие далеко. Европейские государства стремятся использовать заблокированные активы как инструмент давления на Россию, передает «ТАСС».

В феврале 2025 года президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне, подчеркнул, что конфискация замороженных российских активов противоречила бы нормам международного права, которые необходимо соблюдать. В начале марта текущего года премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая в Палате общин, отметил сложность вопроса использования заблокированных российских активов, но заверил, что Лондон продолжит работу над созданием соответствующей правовой базы.

После начала специальной военной операции Евросоюз, Канада, Соединенные Штаты и Япония заморозили российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов. Значительная часть этих средств находится в Европе, включая международную площадку Euroclear в Бельгии, где хранится 210 миллиардов долларов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Москва незамедлительно примет ответные меры в случае конфискации российских активов западными странами.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск признался, что у ЕС нет «энтузиазма» воровать российские активы ради Киева.