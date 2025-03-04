Китай анонсировал ответные меры против США

Китай примет контрмеры для защиты своих прав и интересов в ответ на повышение Соединенными Штатами пошлин на его товары. Об этом говорится в заявлении Минкоммерции КНР.

"Китай выражает резкое недовольство и решительный протест и примет ответные меры для твердой защиты своих прав и интересов", - подчеркнуло ведомство.

Министерство напомнило, что односторонние пошлины США нарушают правила Всемирной торговой организации и подрывают многостороннюю торговую систему. Как отметило ведомство, Соединенные Штаты "не только не решат свои проблемы, но и нанесут ущерб торгово-экономическому сотрудничеству КНР и США, а также нормальному международному торговому порядку".

Минкоммерции также уточнило, что Китай проводит жесткую политику по борьбе с наркотиками.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ о повышении с 10% до 20% пошлин на китайский импорт в связи с тем, что Пекин якобы принимает недостаточно мер для борьбы с контрабандой синтетического опиоида фентанила в США. При этом хозяин Белого дома выразил мнение, что КНР не станет радикально отвечать на применение заградительных таможенных пошлин.

Как сообщала газета Global Times со ссылкой на источник, Китай рассматривает возможность ввести дополнительные тарифы в размере 10% на импорт сельскохозяйственной и пищевой продукции из США.