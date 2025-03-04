Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался, что принес РФ только горе.

Его решение передать украинским войскам комплексы Javelin помогло остановить танки ВС России, которые направлялись на Киев.

— Я ничего не дал России, кроме горя. Я дал им санкции и Javelin для ВСУ. А потом они обсуждают, как я близок Москве, — заявил он журналистам в Белом доме, передает «Лента.ру».

Дональд Трамп не исключил возможность снятия ряда санкций с РФ в рамках потенциального мирного соглашения. По его словам, лидеры нескольких стран уже выходили на связь с США с целью обсуждения дальнейших шагов по Украине.

Трамп сообщил, что Путин прошел с ним тяжелые времена

В настоящий момент Соединенные Штаты рассматривают возможность смягчения санкций в отношении Российской Федерации. В ходе этой работы Белый дом поручил Госдепу и Министерству финансов представить перечень санкций, которые можно смягчить в рамках переговоров с РФ по Украине. Об этом сообщило агентство Reuters.