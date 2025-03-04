Милей удалил все фото с Зеленским

Военный блогер Борис Рожин заявил об исчезновении в соцсетях президента Аргентины Хавьера Милея совместных фотографий с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом Рожин написал в своем Telegram-канале.

Решение удалить фото Милей принял в пятницу, 28 февраля, после перепалки Зеленского с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, которая произошла в Белом доме.

Данное решение президент Аргентины никак не прокомментировал.

28 февраля в Белом доме произошел скандал между Трампом и Зеленским. Республиканец обвинил главу киевского режима в нежелании урегулировать конфликт на Украине и упрекнул его в неуважении к Вашингтону.

Напомним, что Зеленский заявил, что Украина работает с США над достижением мира. Пресс-секретарь Белого дома Левитт заявила, что Зеленский укусил кормящую его руку.