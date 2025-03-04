Зеленский назначил Залужного на новую должность

Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла в Великобритании Валерия Залужного на должность постоянного представителя Украины при Международной морской организации. Текст указа опубликован на официальном сайте украинского лидера.

Зеленский назначил Залужного на новую должность
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«Назначить Залужного постоянным представителем Украины при Международной морской организации (ИМО) по совместительству», — указано в документе.

ИМО основана в 1948 году. Данное учреждение отвечает за меры по повышению безопасности морского судоходства и обеспечения его безопасности.

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Ранее Залужный пообещал продолжить конфликт с Россией.

«Мы выбираем бороться, чтобы защитить наши дома, семьи и будущее. Эта война не окончена. Украина не сдастся», — заявил он.
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