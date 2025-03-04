Верховная Рада выступила с заявлением о Трампе

Верховная Рада выразила одобрение усилий президента США Дональда Трампа по запуску переговорного процесса, направленного на обеспечение мира. Об этом сообщается на сайте украинского правительственного органа.

В заявлении подчеркивается, что «украинский народ желает мира больше, чем кто-либо другой». Также руководство Рады выразило надежду, что «личная роль Трампа и его миротворческие усилия будут решающими в скорейшем прекращении боевых действий и достижении мира». Также отмечается необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства с США, в том числе в сфере разведки полезных ископаемых.

Трамп ответил, что будет с военной помощью Украине со стороны США

Данное сообщение опубликовано на фоне критики украинских властей со стороны администрации Соединенных Штатов. В Белом доме полагают, что Киев не желает положить конец конфликту.