Трамп захотел прекратить военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп захотел прекратить оказывать Украине военную помощь. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP).

Трамп ответил, что будет с военной помощью Украине со стороны США
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По словам высокопоставленного представителя американской администрации, Трамп собирается провести встречу с другими чиновниками, чтобы обсудить данный вопрос.

«Рассматривается не только прекращение поставок военного оборудования, такого как боеприпасы и радары. Но и сокращение обмена разведывательной информацией, а также обучение украинских военнослужащих и пилотов», — указано в материале.

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Ранее Трамп заявил, что принес России только горе.

«Я ничего не дал России, кроме горя. Я дал им санкции и Javelin для Украины. А потом они обсуждают, как я близок России», — сказал он.
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