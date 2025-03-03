Трамп высказался о возможном снятии санкций с России

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что Вашингтон работает над тем, чтобы завершить конфликт на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что Белый дом поручил Госдепу и Минфину подготовить список санкций, которые могут быть ослаблены в рамках переговорного процесса с Москвой.

«Мы будем заключать сделки со всеми, чтобы завершить этот конфликт, в том числе с Европой и другими странами. Лидеры ряда государств уже выходили на связь с Вашингтоном с целью обсуждения дальнейших шагов по Украине», — подчеркнул Трамп.

Трамп обвинил Европу в лицемерии

По его словам, мирное соглашение возможно подписать в ближайшей перспективе. Вместе с тем, есть люди, кто выступает против скорейшего завершения конфликта.

«Сделка может быть заключена очень быстро. Это не должно быть сложной сделкой. Может быть, кто-то не хочет заключать сделку, но если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, этот человек не задержится надолго. Этот человек долго не будет услышан, потому что я верю, что Россия хочет заключить сделку», — отметил глава государства.

США хотят скорейшего завершения боев на Украине, а не затягивания конфликта еще на годы, констатировал Трамп.