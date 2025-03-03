Владимиру Зеленскому нужно быть более благодарным за поддержку, оказываемому Киеву Вашингтоном. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, передает ABC News.

У него спросили, что он должен услышать от Зеленского, чтобы возобновить переговоры.

«Думаю, что он должен быть более благодарным, потому что США поддерживали его в любой ситуации», — ответил Трамп.

Также он высказался о соглашении с Украиной по редкоземельным металлам. Трамп отметил, что не считает, что сделка «мертва».

«Я думаю, что это отличное соглашение для нас», — добавил президент США.

Маск раскритиковал Зеленского

Напомним, что 28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания соглашения о редкоземельных металлах. Однако сделка была отменена после произошедшей между ним и Трампом перепалки в Белом доме. В частности, президент США обвинил Зеленского в «неуважении к Соединенным Штатам», а также заявил, что он «не готов к мирному соглашению».