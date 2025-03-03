Трамп предупредил противников мира на Украине

Противники установления мира на Украине «не задержатся надолго».

С таким предупреждением выступил президент США Дональд Трамп.

«Возможно, кто-то не захочет заключать мирное соглашение. Если кто-то не захочет заключать соглашение, я думаю, этот человек не задержится надолго», — сказал глава государства.

По его словам, Россия и народ Украины сильнее всего заинтересованы в сделке, которая приведет к прекращению огня.

Ранее Трамп выдвинул президенту Украины Владимиру Зеленскому требование. По его словам, украинский лидер должен продемонстрировать большую благодарность за поддержку со стороны США.