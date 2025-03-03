Подоляк прокомментировал обвинения США в диктатуре на Украине

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк прокомментировал обвинения со стороны США в том, что на Украине процветает диктаторский режим. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.

По словам Подоляка, такие заявления со стороны США являются «нонсенсом» для Украины. Он также добавил, что его страна имеет конкурентное политическое поле и открытые границы.

«На Украине все это — нонсенс. И все это понимают. Почему? Открытая страна с открытыми границами, очень конкурентное информационное поле, очень конкурентное политическое поле, шестой президент уже, постоянные, даже внеочередные выборы в парламент и так далее», — заявил он.

Маск вспомнил свое предупреждение двухлетней давности об Украине

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором». Впрочем, после глава Белого дома открестился от этих слов.