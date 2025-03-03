Подоляк прокомментировал обвинения США в диктатуре на Украине

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк прокомментировал обвинения со стороны США в том, что на Украине процветает диктаторский режим. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.

Подоляк прокомментировал обвинения США в диктатуре на Украине
© РИА Новости

По словам Подоляка, такие заявления со стороны США являются «нонсенсом» для Украины. Он также добавил, что его страна имеет конкурентное политическое поле и открытые границы.

«На Украине все это — нонсенс. И все это понимают. Почему? Открытая страна с открытыми границами, очень конкурентное информационное поле, очень конкурентное политическое поле, шестой президент уже, постоянные, даже внеочередные выборы в парламент и так далее», — заявил он.

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Ранее президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором». Впрочем, после глава Белого дома открестился от этих слов.

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