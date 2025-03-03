Стармер назвал условие, при котором ЕС даст Украине гарантии безопасности

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер признал, что страны ЕС не смогут самостоятельно, без поддержки союзников, обеспечить Украину надежными гарантиями безопасности. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источники.

В европейском общественном пространстве в последние дни развернулась активная дискуссия о путях разрешения конфликта на Украине. Мнения европейцев разделились — Венгрия, Словакия, Сербия призывают к скорейшему завершению конфликта, Великобритания и Франция выступают за его продолжение.

«Я считаю, что Европа должна взять на себя ведущую роль в этом вопросе, и нам предстоит сделать больше в сфере гарантий безопасности. Но для этих гарантий необходима поддержка США», — подчеркнул Стармер.

Премьер отметил, что на фоне текущей сложной геополитической ситуации странам Европы необходимо усилить развитие военного потенциала и координации, а также повысить уровень финансирования оборонительных мер.

По его словам, Лондон продолжит искать легальный механизм для использования замороженных активов России. Он добавил, что это крайне сложный вопрос, он требует дополнительной работы с другими странами для изучения всех возможных вариантов.