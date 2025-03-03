Стармер назвал условие, при котором ЕС даст Украине гарантии безопасности

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер признал, что страны ЕС не смогут самостоятельно, без поддержки союзников, обеспечить Украину надежными гарантиями безопасности. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источники.

Стармер назвал условие, при котором ЕС даст Украине гарантии безопасности
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В европейском общественном пространстве в последние дни развернулась активная дискуссия о путях разрешения конфликта на Украине. Мнения европейцев разделились — Венгрия, Словакия, Сербия призывают к скорейшему завершению конфликта, Великобритания и Франция выступают за его продолжение.

«Я считаю, что Европа должна взять на себя ведущую роль в этом вопросе, и нам предстоит сделать больше в сфере гарантий безопасности. Но для этих гарантий необходима поддержка США», — подчеркнул Стармер.

Премьер отметил, что на фоне текущей сложной геополитической ситуации странам Европы необходимо усилить развитие военного потенциала и координации, а также повысить уровень финансирования оборонительных мер.

По его словам, Лондон продолжит искать легальный механизм для использования замороженных активов России. Он добавил, что это крайне сложный вопрос, он требует дополнительной работы с другими странами для изучения всех возможных вариантов.

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