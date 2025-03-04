Канада заявила о готовности к торговой войне с США

Власти Канады введут ответные пошлины на сумму 155 млрд канадских долларов ($107,4 млрд), если администрация Дональда Трампа 4 марта введет тарифы на канадские товары. Об этом заявила журналистам глава МИД страны Мелани Жоли.

"Если Трамп введет тарифы, мы будем готовы [ответить] тарифами на сумму 155 млрд [канадских] долларов", - сказала министр.

Жоли назвала обещанные президентом США тарифы "экзистенциальной угрозой" для Канады, а также заверила, что Оттава к ней готова.

"Если США решат начать свою торговую войну, то мы будем [к ней] готовы", - утверждала глава внешнеполитического ведомства.

Администрация Соединенных Штатов 4 марта обещала ввести таможенные пошлины в размере 25% на практически весь импорт из Канады и Мексики, а также поднять тарифы на товары из Китая с 10% до 20%. Как отмечает агентство Bloomberg, пошлины будут введены в отношении импортной продукции общей стоимостью около $1,5 трлн в годовом выражении.

Трамп отказался считать Канаду независимым государством

Ставка в 25% не коснется канадских энергоносителей, на которые будут действовать пошлины в размере 10%. Все эти меры американские власти принимают в связи с неприемлемыми, по мнению Вашингтона, потоками наркотиков и нелегальных мигрантов в США.

Президент Трамп подтвердил в понедельник, что его администрация вводит тарифы против канадской и мексиканской продукции.