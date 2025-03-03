Издание FQ раскрыло смысл перепалки в Белом доме Зеленского с Трампом

Украинский президент Владимир Зеленский, устроив перепалку на встрече в Белом доме, хотел воспрепятствовать переговорам американского лидера Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным.

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Об этом написало издание Il Fatto Quotidiano.

— Пока Трамп продолжал давать понять, что хочет заключить сделку по редкоземельным металлам Зеленский воспользовался присутствием журналистов с камерами, чтобы диктовать свои условия. Он захотел публично обязать главу США придерживаться своего видения. Простой трюк, чтобы сорвать переговоры Трампа с Путиным, но рискованный, — сказано в статье.

Дональд Трамп может объявить о приостановке военной помощи Киеву на ближайшей встрече, посвященной урегулированию конфликта на Украине. Информация об этом появилась 3 марта в западных СМИ.

Это событие — не единственное, чего ждут в ближайшее время от американского президента. Незадолго до этого он пообещал сделать грандиозное заявление вечером 4 марта (по американскому времени). Интригующая публикация появилась на странице главы Белого дома в соцсети.

Никаких других деталей, даже примерного упоминания того, о чем идет речь, глава Белого дома не привел.