В ЕС активно обсуждают варианты окончания конфликта на Украине

Страны ЕС активно обсуждают разные варианты окончания конфликта на Украине, рассказали в канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Активная дискуссия в европейском политическом пространстве развернулась, по данным экспертов, после неудачных переговоров Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

«Очевидно, есть ряд вариантов на переговорном столе»,— отметил представитель канцелярии.

Зеленский неожиданно призвал завершить конфликт как можно скорее

Журналисты заметили, что в Лондоне не посчитали необходимым раскрыть подробности переговоров глав государств и правительств.

Ранее сообщалось, что в минувшие выходные в Лондоне прошел саммит европейских стран. Участники обсудили текущую ситуацию на Украине, предложили варианты выхода из кризиса.

Ряд государств выступил за прекращение конфликта, часть настаивала на его продолжении. Кроме того, была озвучена инициатива по созданию коалиции стран, желающих участвовать в миротворческой миссии на Украине.