Зеленский неожиданно призвал завершить конфликт как можно скорее

Владимир Зеленский написал пост на английском языке, в котором дважды призвал завершить конфликт на Украине как можно скорее. Соответствующий пост украинский лидер опубликовал в соцсети Х.

Зеленский заявил, что нужен «настоящий мир», и украинцы хотят его больше всего.

Также он призвал остановить военные действия и гарантировать безопасность как можно скорее, отметив, что Киев работает вместе с Америкой и европейскими партнерами.

В США раскрыли позицию Трампа по вопросу отставки Зеленского

Однако накануне Зеленский заявил, что конфликт будет длиться еще долго, и пока перспектив заключить мир нет.

Президента США Дональд Трамп жестко раскритиковал Зеленского за эти слова, назвав его заявление «худшим». Также он предположил, что «этот парень не хочет, чтобы был мир».

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил, что Зеленский хочет вечной войны, бесконечной коррупционной мясорубки. И назвал это злом.