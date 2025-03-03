Правительство Ирландии планирует принять законодательные меры, которые позволят стране участвовать в миротворческих миссиях без одобрения Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Харрис в эфире телеканала RTE.

«Они хотят развязать себе руки для участия в других миссиях, не одобренных ООН», — отметил посол РФ в Ирландии Юрий Филатов.

Россия имеет право вето на резолюции ООН.

По словам Филатова, такая инициатива соответствует текущей политической линии Ирландии по конфликту на Украине. Российский дипломат подчеркнул, что если у Ирландии есть претензии к уставу ООН, то о них следует говорить открыто, а не искать обходные пути.