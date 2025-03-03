Трамп обвинил Европу в лицемерии

Европейские страны потратили больше средств на покупку российских энергоресурсов, чем на поддержку Украины вопреки заявленной антироссийской политике. Об этом у себя в соцсети написал президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины. И намного больше!» — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что 3 марта Трамп проведет совещание по урегулированию конфликта на Украине, включая возможное прекращение военной помощи Киеву.