Президент США Дональд Трамп не призывает лидера Украины Владимира Зеленского к отставке после скандальной перепалки с участием глав двух государств в Белом доме.

Об этом в интервью телеканалу CNN заявил глава минторга Соединенных Штатов Ховард Латник.

«Нет,» — сказал он в ответ на вопрос, ожидает ли хозяин Белого дома ухода президента Украины с поста.

Трамп отказался мириться с "худшим" заявлением Зеленского

Министр отметил, что американский лидер не вмешивается в украинскую политику, а его главной целью является мирное урегулирование украинского конфликта.

«Он хочет быть миротворцем», — подчеркнул он.

28 февраля сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал украинского президента подать в отставку.

В ответ Зеленский заявил, что решение об отставке президента Украины могут принять только граждане этой страны.

24 февраля президент РФ Владимир Путин сказал, что продолжение президентства Зеленского было бы выгодно России, так как это способствовало бы дальнейшему разложению украинского государства.