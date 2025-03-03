Гросси заявил, что обсуждал с Зеленским маршрут ротации на ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обсуждал маршрут последней ротации на Запорожскую АЭС с Владимиром Зеленским. Его слова приводит РИА Новости.

Напомним, что в начале марта на ЗАЭС прошла очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ. Ее маршрут впервые проходил по территории России.

«Я обсуждал этот вопрос с Зеленским, с главой МИД Украины, так что неправда, будто мы действовали в одностороннем порядке», — сказал Гросси, комментируя слова украинского журналиста о том, что Киев не принимал решений ни о дате, ни о маршруте последней ротации.

Гендиректор МАГАТЭ отметил, что «это стало исключением, продиктованным необходимостью защитить экспертов агентства».

«Никаких других причин нет», — добавил он.

Изначально очередная ротация должна была состояться еще в феврале, но из-за провокаций ВСУ ее пришлось дважды переносить. В результате ее провели по новому маршруту, который впервые проходил полностью по российской территории.